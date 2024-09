Dallo Street Style di Milano | le 4 gonne più cool di stagione

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 19 settembre 2024) Come si farebbe senza lein autunno 2024? Capo versatile e indispensabile nel guardaroba di ogni donna, sono l’alternativa elegante e romantica ai pantaloni, da sfoggiare in ufficio come nel tempo libero. Le fashioniste e addette ai lavori fuori dalle sfilate dellaFashion Week di settembre 2024 non ne possono fare a meno, regalando diverse ispirazioni di stile su come abbinarle. Ma non solo, definiscono anche quali sono i trend gonna più hot del momento. Quattro modelli per quattro mood differenti: ad ogni stile il suo. Da quelle lunghe a quelle a fantasia, delle impalpabili in mesh al bicolor. Ecco le ultime tendenze registrate alla MFW e come indossarle fin da subito.