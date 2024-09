Covid chi deve fare il vaccino e quando | tutte le risposte

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 19 settembre 2024) (Adnkronos) – Nell'ultima settimana sono stati registrati in Italia 9.670 nuovi contagi, in calo del 25% circa rispetto ai 12.876 della settimana precedente. I decessi sono passati invece da 75 a 97, in aumento di circa il 30%. Con questi numeri si 'riscaldano i motori' della campagna vaccinale anti-, che partirà in contemporanea con L'articolo, chiilleproviene da Webmagazine24. Visualizzale notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.