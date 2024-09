Campi Flegrei  magma  è risalito fino a 4 chilometri di profondità

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2024) In 16 anni il magma sotto l’area deiFlegrei sarebbeda unadi 8a 4, un movimento lento e progressivo, che sarebbe la causa dei sempre più frequenti terremoti e del bradisismo. E’ il nuovo risultato scientifico raggiunto, attraverso l’analisi delle deformazioni del suolo, lo sviluppo di modelli delle sorgenti vulcaniche e le simulazioni petrologiche sull’attività del vulcano dal 2007 al 2023, da un gruppo internazionale di ricercatori guidato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ), in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre e l’Università di Ginevra, nell’ambito del progetto “LOVE-CF” finanziato dall’INGV per l’indagine multidisciplinare deiFlegrei.