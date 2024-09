Calcio Jesina | trasmesso il fascicolo del ricorso alla Corte Federale d’Appello di Roma

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 19 settembre 2024) 53 pagine di documentazione e di replicadecisione di primo grado del Tribunale Territoriale delle Marche. Chiesta anche la sospensione, in attesa di giudizio, delle gare dei leoncelli in Promozione JESI, 19 settembre 2024 – Nella giornata di ieri laha dato seguito alle intenzioni a suo tempo manifestate e dopo ilrespinto dal Tribunale Territoriale si è appellata in secondo gradodi. Undi 53 pagine ed una appendice dove si chiede l’urgenza della valutazione, e del provvedimento da adottare, oltrerichiesta di sospensione del campionato di Promozione Girone A, almeno per le gare che la riguardano.