Black Mirror 7 dal 2025 su Netflix ecco il cast!

(Di giovedì 19 settembre 2024)7 dalsuilsceglie i suoi account social per annunciare che7 arriverà in streaming il prossimo anno, e oltre all’annuncio della nuova stagione, la piattaforma ha anche reso noti i nomi del. Awkwafina, Peter Capaldi, Emma Corrin, Patsy Ferran, Paul Giamatti, Lewis Gribben, Osy Ikhile, Rashida Jones, Siena Kelly, Rosy McEwen, Chris O’Dowd, Issa Rae, Paul G. Raymond, Tracee Ellis Ross e Harriet Walter si uniranno alla serie antologica di fantascienza.: Robert Downey Jr. vuole trasformare in film l’episodio ‘Ricordi Pericolosi’ Anche Cristin Milioti, Billy Magnussen, Jimmy Simpson, Milanka Brooks e Osy Ikhile torneranno per un seguito all’episodio della quarta stagione “USS Callister“. La settima stagione sarà composta da sei episodi e andrà in onda sunel