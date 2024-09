Biometano il carburante rinnovabile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Se il futuro della mobilità deve essere 100% sostenibile, ilè una soluzione ottimale, perché ha il potenziale di rendere i trasporti molto più verdi recuperando al tempo stesso gli scarti delle attività agricole.neutro in termini di emissioni di CO2 e in alcuni casi persino carbon-negative, rappresenta dunque una risorsa ideale per l’autotrazione. Inoltre, la sua produzione comporta effetti positivi occupazionali sul territorio locale e contribuisce all’autonomia energetica. Ma come creare questa ’benzina’ pulita che ha il vantaggio di ridurre le emissioni serra di circa il 90%, e quello di essere flessibile, efficiente e, a differenza delle altre, anche totalmente? Si ottiene da biomasse agricole, agroindustriali e dalla frazione organica dei rifiuti solido urbani.