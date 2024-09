Aggressioni sanità in Toscana Giani | Sarebbe di aiuto polizia regionale

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 19 settembre 2024)in: “diin, la Regione si ferma a riflettere sulleal personale della. Il confronto con direzioni aziendali, professionisti, sindacati ed ordini professionali ha avuto luogo all’Health Campus Meyer di Firenze. Un fenomeno in crescita quello delle, evidenzia Regione, da monitorare e non da sottovalutare, da affrontare a monte e a valle:nella maggior parte verbali, ma anche fisiche. Il presidente Eugeniorilancia l’opportunità a proposito di una, che oggi non c’è: “un nucleo anche ristretto ma flessibile”. “importante. Aiuterebbe ad esempio a presidiare i luoghi più delicati e a interrompere sul nascere eventuali, anche semplicemente con la presenza di un agente.