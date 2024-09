A sinistra ci si diverte di più Ndoye e Lykogiannis due frecce Lucumi domina la retroguardia Ma Orsolini non si accende mai

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Beukema 6 Mette la museruola a Sikan, fino a quando il centravanti ucraino resta in campo. E anche dopo sbriga la pratica difensiva senza veri affanni.6,5 E’ il verotore della difesa rossoblù, grazie alla rapidità di gamba e di letture. Quando si sgancia in area avversaria riesce anche a rendersi pericoloso con un sinistro al veleno (34’). Nella ripresa fa uno svarione ma rimedia seduta stante. Finisce la partita su una gamba sola: stoico.6,5 Se la catena dibatte per ampio distacco quella di destra è grazie all’intelligenza tattica e al dinamismo del greco, che lavora bene in simbiosi con. Moro 6 Titolare a sorpresa, considerato che a Como non aveva nemmeno assaggiato il campo, dà equilibrio al reparto. Un po’ timido quando dal limite ha il pallone per far male e lo sciupa.