A Casalgrande il Trofeo Certech

(Di giovedì 19 settembre 2024) Torneo precampionato a, dove sabato e domenica va in scena il. Nel girone A i padroni di casa della Modula, che prenderanno parte al campionato di Serie A Bronze maschile, insieme al Carpine guidato in panchina dall’ex Luca Montanari e ai veronesi del Vigasio; dall’altra parte del tabellone Spm Modena e Ferrara United, oltre alla formazione della Serie B regionale della Pallamano Secchia Rubiera, allenato da quel Matteo Corradini che ha diretto proprio la Modula dall’estate ’21 fino al termine del campionato. "Questorappresenta un banco di prova davvero rilevante per ciascuno di noi: quanto a me personalmente, di certo domenica sera avrò indicazioni sul mio stato di forma" spiega il pivotse Andrea Strozzi (foto), reduce da un infortunio.