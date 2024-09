5 settembre 2024 – Hunter Biden si dichiara colpevole per nove capi d’accusa per reati fiscali

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 19 settembre 2024), figlio del presidente degli Stati Uniti, Joe, si ètodiper. Il dipartimento di Giustizia ha annunciato accuse contro un ex consulente della campagna di Donald Trump e sua moglie, così come contro diversi hacker russi che avevano preso di mira asset ucraini. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una “una lunga e sostanziale telefonata” con il presidente francese Emmanuel Macron, durante la quale Zelensky ha ribadito quali sono le necessità primarie del suo Paese per difendersi dall’invasione russa, ribadendo la richiesta agli alleati del permesso per poter colpire gli aeroporti russi. I lavoratori del settore giudiziario in Messico hanno protestato oggi davanti alla sede del Senato, cercando di bloccare le vie di accesso, per manifestare contro l’approvazione della riforma della giustizia.