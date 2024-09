Un aereo da turismo partito da Modena disperso sugli Appennini A bordo tre cittadini francesi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Undadall’aeroporto Paolucci di Pavullo nel Frignano () e diretto in Francia, risultadalla mattinata di ieri, martedì 17 settembre. Il velivolo aveva atre persone di nazionalità francese. L’Ufficio Territoriale del Governo di Massa ha affidato all’Aeronautica militare il coordinamento degli assetti di ricerca, mentre dalla serata di ieri sono state attivate le squadre del corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per la bonifica di alcune zone montuose tra il comune reggiano di Ventasso e quello di Monchio delle Corti, in provincia di Parma. Dalla mattina di oggi (18 settembre), le ricerche si stanno concentrando sul versante parmense, più precisamente, nel comprensorio di Prato Spilla, nel comune di Monchio.