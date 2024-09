Turista morta ai Quartieri Spagnoli | l’ipotesi dei bambini dietro alla statuetta precipitata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Napoli, 18 settembre 2024 – La tragedia dei, nella quale ha perso la vita Chiara Jaconis, potrebbe essere stata causata da dei minori che di conseguenza non sono imputabili. Potrebbero aver lanciato oppure lasciato cadere dal balcone lache ha poi colpito la 30enne padovana in testa. Gli investigatori hanno infatti individuato l’abitazione dquale l’oggetto sarebbe precipitato, nella quale, al momento dei fatti, erano presenti sia deiche degli adulti. Il reato ipotizzato al momento resto quello di omicidio colposo. Jaconis èin ospedale dopo due giorni di agonia, per via delle ferite riportate al capo da una scheggia della. Inutili i tentativi di salvarla: l’operazione per decomprimere il cervello dall’emorragia non è stata abbastanza.