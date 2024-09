Truffa online da oltre 500 euro a Sperlonga 2 denunce

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 agosto 2024 – In data 17 settembre a, a conclusione indagini scaturite da denuncia – querela presentata da un cittadino classe 54, residente a, i Carabinieri della locale stazione hanno identificato e deferito in stato di libertà, per didue cittadini campani un ragazzo classe 99 e una ragazza classe 2004. I predetti, con artifici e raggiri, mediante falsa inserzione pubblicitaria su nota piattaforma dedicata alla vendita di oggetti, sono riusciti a farsi consegnare dal denunciante, tramite bonifico su una carta di credito prepagata intestata al 35enne, la somma di525,00, quale caparra per la locazione di un immobile sito in, risultato inesistente, utilizzando, quale mail di riferimento, account intestato alla 21enne.