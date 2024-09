Torna La danza che muove che con Portiamo i ragazzi a teatro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Arezzo, 18 settembre 2024 – Dal 27 ottobre riparte la rassegna Lacheche, con!, da oltre dieci anni offre al territorio una programmazione matinée dedicata alle scuole: un’occasione per scoprire la forza del, come luogo di aggregazione, di formazione e di crescita individuale per le nuove generazioni. La rassegna Lacherealizzata da Sosta Palmizi con il sostegno di MiC, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze, Fondazione Guido d’Arezzo, Unicoop Firenze – sezione Soci Arezzo, oltre alla programmazione pomeridiana alMecenate dedicata al più ampio pubblico, prevede tre appuntamenti rivolti in maniera specifica alle scuole dell’infanzia, alle primarie e alle secondarie di primo e secondo grado, da ottobre a febbraio in orario mattutino.