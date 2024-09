The Plucky Squire la recensione | la sorpresa dell’anno

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Serviva una ventata d’aria fresca. Quando le grandi aziende non riescono più a stupire, schiacciate tra AAA troppo tradizionali o fastidiosissimi live service che nascono con l’intento di durare un decennio e si sciolgono invece come neve al sole dopo un paio di settimane (ogni riferimento è puramente casuale), devono intervenire gli indie. Ambiziosi, colorati, creativi. Ecco, creativi. La parola che forse più si addice a The, un vero e proprio trionfo di innovazioni e idee messe in campo per spronare i giocatori a pensare fuori dagli schemi, proponendo una familiare atmosfera Zelda-like ma senza cadere nell’errore della copia carbone.