Serie C le decisioni del giudice sportivo dopo la 4 giornata | multate 16 squadre

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Arrivano ledeldiC in merito alle gare dello scorso weekend, valide per la 4ªdi campionato. Le ammende È stata comminata una multa da 2000 euro al Messina, da 1.200 euro al Gubbio, da mille euro al Novara, da 90 euro al Pescara, da 800 euro a Catania e Ternana, da 600 euro a Picerno e Triestina, da 500 euro ad Avellino e Turris, da 400 euro a Casertana, Lecco e Sestri Levante, da 300 euro al Crotone, da 200 euro a Foggia e Vis Pesaro. Le squalifiche Unadi squalifica al tecnico della Lucchese, Giorgio Gorgone, e a quello dell’Avellino, Michele Pazienza. Due giornate di squalifica per Claudio Cristallo del Monopoli. Un turno di stop a Baldassini (Campobasso), Gerardini (Novara), Odjer (Pianese), Piazza (Giana Erminio). L'articoloC, ledella 4°16CalcioWeb.