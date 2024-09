Reazione a Catena le Volta Pagina inarrestabili | la vincita papale

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nella puntata di mercoledì 18 settembre disi è tenuta una divertente sfida tra le attuali campionessee le new entry dette ‘Matite Colorate'. Ne è venuta fuori una partita tutta in rosa, con due gruppi femminili pronti a lottare per il titolo di ‘campionesse'. Ancora unasi è registrata unadalla cifra più piccola rispetto a quelle che si era abituati a vedere negli ultimi tempi. Scopriamo subito che cosa è successo e a quanto ammonta il montepremi aggiudicato dalla squadra vincente., la puntata del 18 settembre 2024: sfida tra lee le Matite Colorate Anna Laura, Rosa e Antonella si sono ritrovare a fare i conti con delle nuove sfidanti, in quella che si è rivelata essere una promettente ed emozionante partita tutta al femminile.