Rasa i capelli dei figli con lo stemma della Juventus | finisce a processo Era un dispetto al compagno romanista dell’ex moglie

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Aveva preso i suoi, sei e otto anni, e li avevati a zero, lasciando sulle loro teste solamente il ‘disegno’ dello. Ora il padre, un torinese di 53 anni, è finito acon l’accusa di maltrattamenti. Quel taglio, secondo la Procura, è stata una forma di vessazione nei confronti dei due bambini. Mentre secondo la madre ed ex, è stato anche un tentativo di fare una lei e al suo nuovo, tifosoRoma. Il padre nega tutto: la tesi difensiva, riporta Il Messaggero, è che quella stranatura fosse un desiderio dei due. Secondo la ricostruzioneProcura, invece, i bambini non erano affatto contentidecisione del padre visto che i loro compagni sono laziali o romanisti e dunque temevano di essere presi in giro. Una posizione sostenuta anche dalla madre.