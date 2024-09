Per il Prinsjesdag 2024 tre stili differenti per le donne della famiglia reale olandese | l' abito di Alexia è un omaggio alla mamma

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ilè un evento importante e sentito nei Paesi Bassi, non solo per la sua rilevanza politica (è l’evento che apre la sessione parlamentare, con il discorso di re Willem-Alexander), ma anche per una questione di stile. A farla da padrone è la, che anche per ilha saputo stupire con una sfilata di look studiati nei minimi dettagli. Ogni membroha scelto abiti unici e distintivi, con la regina Maxima d’Olanda, le principesse Amalia eche hanno interpretato la moda in modo sofisticato e audace. Assente la più piccola, la principessa Ariane: compirà 18 anni il prossimo anno e, come da protocollo, potrà partecipare all’evento solo dal 2025 in poi.