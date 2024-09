Nocera Inferiore più sicurezza con nuovo sistema di videosorveglianza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPer affrontare l’emergenza, la città dipotrà contare anche su unservizio di. Come fa sapere una nota del sindaco Paolo De Maio è stato infatti affidato l’incarico per la “realizzazione delditerritoriale e di rilevamento dei transiti veicolari per laurbana – Nuceria Securitas 4.0”. L’ammissione a finanziamento per l’installazione di sistemi diper la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità rientra nell’ambito dei patti per laurbana sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco, sulla base delle risorse finanziare fissate in 36 milioni di euro per l’anno 2022 dal decreto legge n.113 del 2018 e secondo le modalità indicate dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.