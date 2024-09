Neurologia dopo lesioni cerebrali parte del cervello si addormenta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La rivista ‘Nature Communications’ ha pubblicato un articolo Perspective in cui un gruppo di medici e ricercatori internazionali, coordinati da Marcello Massimini, docente di Fisiologia dell’universita’ Statale di Milano, presentano una nuova visione sulle conseguenze delle, frutto dell’integrazione della letteratura esistente con le prime valutazioni del progetto ‘Nemesis – (Neurological Mechanisms of Injury and Sleep-like cellular dynamics), vincitore del bando ERC Synergy Grant nel 2022, con una assegnazione di oltre 10 milioni di euro. Il lavoro di ricerca suggerisce chedei deficit funzionali che conseguono al danno cerebrale strutturale (ischemico, emorragico e traumatico) e’ dovuto al fatto che zone di cortecciaadiacenti alla lesione o connesse a essa cadono in uno stato simile al sonno, mentre il paziente e’ sveglio.