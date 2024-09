Milan da circo Leao di nuovo nella bufera | Fuori i cog***i e lui reagisce così

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dopo i mugugni e i primi malumori, adesso la contestazione aperta e dichiarata. Il popolo di San Siro, lato Curva Sud, non ne può già più di questocorso rossonero targato Fonseca e dopo il pesante ko interno contro il Liverpool, 3-1, ha mostrato esplicitamente l'insoddisfazione a giocatori e società. Non è tanto il risultato, contro una squadra oggettivamente più forte, quanto l'atteggiamento rinunciatario di una squadra che non sa essere squadra davvero. E il bersaglio principale delle critiche, ancora una volta, è Rafael, l'uomo dal maggior talento, quello che dovrebbe risolvere i problemi. E invece, spesso, si nasconde. L'unico ad andare negli spogliatoi al triplice fischio, mentre il resto dei compagni, quantomeno, era lì a prendersi la valanga di fischi sotto la curva.ha lasciato il Meazza in tutta fretta, senza rilasciare alcuna dichiarazione.