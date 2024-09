Maggio Fiorentino al pianoforte Francesco Libetta si cimenta col celebre ‘Rach2’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Firenze, 18 settembre 2024 – Giovedì 19 settembre alle ore 20, continua la programmazione autunnale del Teatro con il secondo concerto sinfonico in sala Zubin Mehta: al suo debutto al, Alessandro Bonato sul podio alla guida dell’Orchestra delMusicale. In locandina, un programma interamente dedicato alla musica russa: apre la serata ilConcerto n. 2 in do minore op. 18 pere orchestra di Sergej Rachmaninov presentato a Mosca il 9 novembre del 1901 sotto la direzione di Alexander Ziloti (con Rachmaninov solista). Solista è. È una composizione che unisce una scrittura pianistica assai difficoltosa a un’enfasi melodica ricca di pathos, che vede in primo piano ilrispetto all’orchestra, qui chiamata a supportare il solista.