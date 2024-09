Ma sei pazzo a fare queste cose? Grande Fratello Shaila Gatta spiazzata dal momento ‘intimo’ del concorrente

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ilè iniziato da pochissimo ma sta già regalando dinamiche e siparietti al pubblico di Canale 5 che aspetta la nuova puntata di giovedì 19 settembre. Già, perché almeno per ora il reality show di Alfonso Signorini ha un doppio appuntamento settimanale. E a quanto pare – o meglio stando a quanto spifferato in diretta da Clarissa Burt lunedì sera – durerà circa sei mesi. La data della finale è per marzo 2025. Ma tornando a quanto succede nella casa, anche se mancano ancora diversi inquilini che dovrebbero varcare la porta rossa nel secondo appuntamento, tra chi si è subito distinto c’è, l’ex velina mora di Striscia la notizia e anche ex ballerina di Amici di Maria De Filippi.