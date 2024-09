Ma il gruppo Estra c’è

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "È solo una questione di tempo". Michael Forrest non ha dubbi: è questo ciò di cui ha bisogno l’. Un concetto, quello legato al tempo, che il play biancorosso ripete in maniera costante. Nelle tre partite contro squadre di serie A (Scafati, Tortona e Venezia) in cui Pistoia è uscita sconfitta in maniera pesante secondo Forrest il problema è legato al fatto che ancora la squadra deve trovare il giusto amalgama. "In questo primo mese – dice Forrest – abbiamo svolto un lavoro importante che stiamo portando avanti, stiamo cercando di trovare la chimica giusta ma ilc’è e va verso questa direzione". La sensazione, soprattutto riguardo alle partite contro Tortona e Venezia, è che non si tratti solo di un problema legato al tempo ma che la squadra sia indietro a livello di gioco.