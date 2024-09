Locanda La Luna A Tirli a cena insieme a Giovanni Cacioppo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sarà unaparticolare quella in programma venerdì 4 ottobre nella"La", aai piatti preparati dallo chef Emilio Signori (in questa occasione il menù sarà fisso), infatti, sarà possibile "gustare" il cabaret di(nella foto), comico ormai da anni amato dal grande pubblico grazie anche alle sue presenze a "Zelig" e "Colorado", oltre che in numerosi film. I suoi monologhi sono di puro divertimento, fatti di una comicità di grande effetto. Per informazioni e prenotazioni 0564 - 945854.