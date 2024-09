LIVE Manchester-City Inter 0-0 | Sommer risponde a Gvardiol

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024)è il match valido per la prima giornata della Champions League 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Pep Guardiola. Il fischio d’inizio è previsto alle 21.00, si gioca all’Etihad Stadium.0-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 81? Esce Calhanoglu e al suo posto entra Frattesi. Probabilmente Barella si sposterà in regia. 79? Un cambio nel: esce Bernardo Silva ed entra Doku. 78? BRAVISSIMOsi distende molto bene sulla conclusione secca di. 75? ALTO DI POCO! Barella lancia Dumfries, che la mette bassa e forte per l’arrivo di Mkhitaryan. Pallone alto di poco. 73? Altri due cambi in casa: entrano Pavard e Dumfries ed escono Bisseck e Darmian.