Lazio Felipe Caicedo ironizza sull’esonero di De Rossi | Er sold out

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024)sempre più idolo dei tifosi della. L’ecuadoriano si è da poco ritirato dal calcio, ma è rimasto molto legato ai biancocelesti – con cui vanta 33 gol in 139 partite nell’arco di quattro stagioni – e non perde occasione per rimarcarlo sui social. E’ diventato virale il suo ultimo post, in cui infiamma la rivalità cittadina con la Roma, pungendo i gialloper l’esonero di Daniele De. Repostando la notizia dell’esonero del tecnico romanista,ha scritto “Erout“. Nei commenti sono arrivati tanti commenti di apprezzamento da parte dei tifosi laziali, ma anche delle risposte piccate da parte dei sostenitori della Roma. Er sord out https://t.co/jUZm52otzI —(@Felipao) September 18, 2024di De: “Erout” SportFace.