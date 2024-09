La Roma ha scelto il sostituto di De Rossi | annuncio atteso a breve

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Deè stato esonerato stamani dalla, dopo appena quattro giornate di campionato. I giallohanno già il. Oggi dirigerà l’allenamento. CAMBIO – Da Daniele Dea Ivan Juric. Tra poche ore inizierà il nuovo corso in casa. Stamani, infatti, il club capitolino ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico italiano. Fatali per lui i soli tre punti raccolti nelle prime quattro giornate contro Cagliari, Empoli, Juventus e Genoa. Ora la dirigenza americana darà la squadra in mano all’ex allenatore del Torino Ivan Juric. Come riferiscono i colleghi di Sky Sport, il croato dirigerà il suo primo allenamento nel pomeriggio e aci sarà anche il comunicato ufficiale. Dunque, salta la prima panchina in Serie A.