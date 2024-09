La mancata sanità al sud

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Da una parte c’è la narrazione di chi nel Meridione rifiuta la riforma per l’autonomia differenziata, profetizzando il disastro totale negli ospedali. Dall’altra ci sono i numeri (e i casi inaccettabili di «mala assistenza») che Panorama documenta in questa inchiesta. In Campania, Puglia, Calabria e Sicilia la situazione è già oltre il collasso. E nulla potrà migliorare, senza un cambiamento radicale. Elena avrà per sempre tre anni. È morta nell’ospedale Santobono di Napoli per un infarto addominale (non diagnosticato) dopo tre ricoveri. Due medici sono indagati: scambiarono un volvolo intestinale per una crisi glicemica da diabete infantile. A Boscotrecase, a qualche decina di chilometri, una bimba di tre mesi è stata invece uccisa dalla bronchilite perché il Pronto soccorso è chiuso da tre anni. Non è che il peggio deve ancora venire, è già arrivato: solo che non conviene dirlo.