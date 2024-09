Joker | Folie à Deux il trailer finale del film di Todd Phillips

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Non si ferma la campagna promozionale legata a, atteso secondo atto dell’epopea cinematografica dedicata al Principe del Crimine di Gotham. Quest’oggi, a meno di due settimane dall’esordio nelle sale italiane (sarà rilasciato il 2 ottobre), è stato diffuso il(al momento nella versione originale), con tanto di sequenze inedite, condito da una serie di recensioni super positive provenienti dai principali siti di informazione cinematografica USA.ha partecipato “In Concorso” alla scorsa edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia raccogliendo il favore della critica, ma non quello della Giuria presieduta da Isabelle Huppert (qui tutti i premi dell’edizione 81 della Mostra del Cinema di Venezia). You can do anything you want. You’re