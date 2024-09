I compagni si inventano la faida tra ministri per nascondere lo spionaggio anti-centrodestra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Questa storia dei complotti sta facendo andare ai matti il centrosinistra e neanche a dirlo, la stampa-governativa si accoda inventando faide di Palazzo dove non ci sono. Oddio, può anche essere che al ministro Guido Crosetto la tiepida attenzione mostrata, mesi fa, da alcuni colleghi per i suoi timori di essere spiato non sia andata giù. Magari si sarà pure lamentato di essere stato poco ascoltato ai piani, c'è un colloquio avuto nel suo ufficio con il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, titolare dell'inchiesta sul presunto dossieraggio, che è stato spiattellato dal Fatto quotidiano sia in versione cartacea che on line in cui si cita la «mancata cooperazione» del titolare della Difesa con i vertici dell'Aise, il nostro servizio segreto per l'estero. Ma tutto quello che doveva dire, Crosetto, l'ha detto.