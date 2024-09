I cercapersone esplosi in Libano e Siria sono stati realizzati da un’azienda di Budapest afferma Taiwan

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La societàese Gold Apollo ha dichiarato di aver autorizzato il suo marchio suiin, ma che a produrli è stata un’altra società con sede a. Iutilizzati da centinaia di membri del gruppo militante Hezbollahquasi simultaneamente martedì in, uccidendo almeno nove persone, tra cui una bambina di 8 anni, e ferendone più di 2.000. Leoniavvenute principalmente in aree in cui il gruppo ha una forte presenza, in particolare un sobborgo a sud di Beirut e nella regione di Beqaa nelorientale, così come a Damasco, secondo funzionari della sicurezza libanesi e un funzionario di Hezbollah.