Fed taglia i tassi per 050 punti | Fiduciosi su calo inflazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (askanews) – La Federal Reserve, la Banca centrale degli Stati Uniti ha rotto gli indugi e varato un energico taglio deidi interesse: 50base (mezzo punto percentuale), con cui il riferimento sui fed funds scende al 4,75%-5%. La decisione giunge dopo diverse giornate di incertezza, vari analisti erano orientati per una riduzione da 25base, ma nelle ultime fasi sui mercati gli operatori erano più sbilanciati per una riduzione da 50base. Con il taglio deidi oggi “abbiamo avuto un buon forte inizio. E questo è veramente un segno della nostra fiducia che l’stia andando verso il livello obiettivo (2%) in maniera sostenibile”, ha spiegato il presidente Jerome (Jay) Powell, nella conferenza stampa al termine del direttorio (Fomc).