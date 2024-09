Esonero De Rossi il sostituto è già a Roma | i dettagli dell’offerta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Come un fulmine a ciel sereno, nella mattinata odierna laha comunicato l’di Daniele De. L’ex calciatore, ormai anche ex allenatore, giallorosso ha pagato a caro prezzo un inizio di stagione pessimo, fatto di 3 pareggi e una sola sconfitta. Separazione inevitabile se si vuole provare a raddrizzare la stagione al più presto possibile, in particolar modo con l’Europa League in arrivo. Caccia al. Si sono fatti i nomi di Allegri, sicuramente il profilo più blasonato; di Maurizio Sarri, intrigante ex Lazio che chissà come sarebbe stato accolto dalla tifoseria; di Stefano Pioli che avrebbe declinato mantenendo la parola data all’Al Nassr; vagliate anche le piste estere che portavano a Terzic e Tuchel. Disco rosso per tutti. Il nome caldissimo è quello di Ivan Juric, ex tecnico del Torino, già arrivato a