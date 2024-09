Due sanitari della guardia medica aggrediti nel Napoletano Picchiati per non aver visitato un paziente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Napoli, 18 settembre 2024 – Dueda cinque persone all’interno. Il raid è scattato perché i due medici si sarebbero “rifiutati di effettuare una visita domiciliare a un parente” degli aggressori. È successo nella tarda serata di ieri a Melito, in provincia di Napoli. A picchiare i due medici – le vittime hanno 31 e 38 anni – sono stati tre donne e due uomini. A darne notizia i carabinieri intervenuti sul posto. Le vittime “sono andate autonomamente al pronto soccorso” dell'ospedale di Giugliano in Campania per “lievi ferite alla testa e al collo”. Sono in corso le indagini per risalire all'identità dei cinque aggressori. Sull'accaduto è intervenuto anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari, disponendo “nell'immediatezza l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine”.