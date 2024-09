Doppio show per Gioele Dix L’incasso al Banco dell’energia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tre giorni di festa per l’inaugurazione del Teatro Borsoni. In programma tre giornate ricche di appuntamenti, da sabato e fino a lunedì. Per cominciare, alle 11,30 il taglio del nastro con discorsi istituzionali nella grande Sala Castri del teatro. Nel pomeriggio lo spettacolo “Arcipelago“ per bambini dai 7 anni con le famiglie, proposto da Teatro Telaio Arcipelago nella Sala L’Isola che non c’è (su prenotazione). Sempre sabatoappuntamento con il trekking urbano “La strada che porta al teatro“, proposto da Teatro 19. La prima lunga giornata di appuntamenti si chiude con lo spettacolo su invito nella Sala Castri “30 per 100“ con Ramin Bahrami eDix (nella foto), in replica domenica alle 15,30 su prenotazione.