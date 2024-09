Diritto alla disconnessione | depositata una nuova proposta di legge alla Camera Cosa prevede e come funziona

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Garantire ildel dipendente a non essere reperibile al di fuori dell’orario di lavoro. È questo l’obiettivo delladisulpresentata ierida un gruppo di deputati del Partito Democratico. «Lavoro, poi stacco», il nome del testo a prima firma Arturo Scotto e caldeggiato dpresidente dell’aula Anna Ascani che, se approvato, inserirebbe l’Italia nella lista dei grandi Paesi europei dove vige una demarcazione netta tra lavoro e tempo libero. Nello specifico, ladisancisce il «a non ricevere comunicazioni dal datore di lavoro o dal personale investito di compiti direttivi nei confronti del lavoratore stesso al di fuori dell’orario ordinario di lavoro previsto dal contratto applicato e, comunque, per un arco di tempo minimo di dodici ore dcessazione del turno lavorativo».