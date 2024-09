Chiara uccisa dalla statuetta lanciata dal balcone spunta il video degli ultimi istanti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Si è concluso con la notizia più tragica l'incidente ai Quartieri spagnoli di Napoli:Jaconis non ce l'ha fatta. Padovana di 30 anni, era a passeggio con il fidanzato quando è stata colpita da unacaduta dall'alto. I soccorsi sono stati immediati, ma nonostante la corsa in ospedale e il trasferimento viste le ferite gravi è deceduta martedì mattina, 17 settembre 2024. Il dramma nel primo pomeriggio di domenica scorsa.Jaconis, che come detto era in vacanza con il compagno, stava facendo con lui un ultimo giro turistico in una delle zone più caratteristiche della città, ai Quartieri spagnoli. Poche ore dopo avrebbe raggiunto l'aeroporto di Capodichino per tornare a Padova.