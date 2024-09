Champions Manchester City-Inter 0-0

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 18 settembre 2024) 22.53 Aun'ottimablocca sullo 0-0 ildi Guardiola. Il,come suo solito,comanda il gioco, ma i nerazzurri si difendono benissimo e quando ripartono mettono i brividi ai ragazzi di Guardiola.Chance per Haaland,fuori di poco, e Carlos Augusto 'murato' da Ederson. Nella ripresa il copione non cambia. L'tiene botta ma Darmian spreca un'ottima occasione Foden e Gundogan.Ma è Mkhitaryan, appena entrato, a sprecare il jolly. Sommer para su Gvardiol e Gundogan, Ederson su Lautaro. Non si sblocca, finisce 0-0.