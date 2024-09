Champions League Juventus e Milan agli opposti | la gioiosa grinta degli uomini Motta la cupa fragilità dei rossoneri di Fonseca

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sorride a metà l’Italia calcistica all’esordio della nuova2024/25, dove si presenta con un contingente versione maxi. La prima giornata porta buone indicazioni alla giovanedi Thiago, e lascia tanti punti interrogativi aldi, sebbene dopo due gare con coefficienti di difficoltà-Psv: i bianconeri corrono Notizie tutte ottime per i bianconeri: la curafunziona, e bene, dopo i due bigi zero a zero contro Empoli e Roma che avevano generato inevitabili perplessità, vincendo nettamente contro il Psv nella prima gara della competizione. Yldiz regala una lacrimuccia ai più stagionati quando dopo un inizio difficile regala una perla che per zolla, traiettoria e numero di ma rimanda indietro il calendario di 29 anni e qualche giorno (leggasi Alex Del Piero).