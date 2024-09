Cassa Centrale stanzia 13 miliardi per la transizione ' green'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il gruppohato un plafond di 1,3di euro a sostegno dei finanziamenti "". Le risorse - informa il Gruppo - saranno disponibili per i prossimi tre anni (2024-27), in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità definiti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'Onu e il Piano di5.0 del Ministero delle imprese e del Made in Italy. Nello specifico, lomento intende facilitare il percorso dienergetica mediante l'accesso alle opportunità previste dal piano ministeriale, aiutando le piccole e medie imprese a sviluppare una maggiore competitività sul mercato.