Ballando con le Stelle 19 Milly Carlucci confessa | Ecco perché non ho messo Sonia Bruganelli in coppia con Angelo Madonia E a proposito di Barbara D’Urso…

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Andrà in onda a partire da sabato 28 settembre la diciannovesima edizione dicon le, lo show ideato e condotto da, entrato nel guinness dei primati per essere il varietà più longevo della Rai. Per l’occasione, la conduttrice ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del nuovo numero di Chi in edicola in questi giorni dove si è focalizzata in particolare sul cast, iniziando da una delle protagoniste più attese:. Laha spiegato di aver corteggiato la produttrice e opinionista del Gf Vip e de L’Isola dei Famosi da oltre un anno:è una persona che conoscevo come produttrice televisiva. Quando l’ho vista dall’altra parte della barricata, come opinionista, ci è venuta l’idea di chiamarla a. È una donna di grande personalità, con un volto bellissimo, televisivo. L’anno scorso ci ha detto che non se la sentiva.