Baggio ricorda Schillaci | Ciao amico mio anche stavolta hai voluto sorprendermi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 settembre 2024 – “mio carohai. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di Italia 90 vissute insieme. Fratelli d’Italia per sempre“. Queste le parole di Robertosul suo profilo Instagram dopo la scomparsa di Totòa 59 anni. È morto Totó, il volto di Italia ‘90 Il feretro di Schillavi al Barbera di Palermo Il feretro di Totòè appena arrivato allo stadio Renzo Barbera di Palermo dove nel pomeriggio sarà allestita la camera ardente. La bara era circondata dai motociclisti dei vigili urbani e delle forze dell’ordine. La camera ardente sarà aperta dalle 16 alle 22 di oggi e dalle 7 alle 22 di domani. L’ingresso è consentito dal piazzale stadio, entrata lato spogliatoi. “Le tue notti magiche non verranno mai dimenticate“.