Avanti con i lavori in Piazza Cavour Verso il trasferimento dei negozi | Ospiti dei loggiati del Belluomini

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dai platani, che da cent’anni e più fanno ombra ai, hanno cominciato a cadere le prima foglie. È l’estate che scivola via, segnando perl’inizio di una nuova primavera. "E speriamo che questa sia davvero la volta buona" borbotta, dad un caffé amaro, un anziano che di stagioni ne ha viste passare tante. Con pazienza infatti i viareggini, come lui ("Nato nel Buo di misurino" precisa), hanno atteso che il progetto di recupero del Piazzone prendesse effettivamente slancio. E per questo – nonostante il cantiere sia già in parte allestito, le impalcature montate, e da settimane si vedano gli operai all’opera – nell’aria frizzantina di settembre, tra i banchi del mercato, si respira ancora un po’ di scetticismo. "D’altra parte – dice lui – ci sono ancora i cartelloni che dicono che qui sarebbe stato tutto rinnovoto per il 2024. E invece".