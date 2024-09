Adriano ancora in campo con l’Inter | sarà l’ultimo walzer dell’Imperatore!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024)dice definitivamente addio al calcio giocato attraverso un’amichevole organizzata con le sue due squadre del cuore: Inter e Falmengo. Ecco tutte le informazioni sull’evento e le motivazioni. DOVE E QUANDO – La sua ultima volta in, fra i professionisti, risale al 2016, quando giocò solo due partite con il Miami United nella Quarta Divisione degli Stati Uniti. Dopo circa otto anni l’Imperatoreè pronto ad indossare nuovamente gli scarpini per salutare definitivamente il calcio gioco. A lanciare la notizia è Globo Esporte, che racconta i dettagli sulgiro disul rettangolo verde del brasiliano ex Inter.proprio con gli ex compagni nerazzurri, insieme a quelli del Flamengo, a scendere inil prossimo 15 dicembre.