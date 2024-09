Accadde oggi 18 settembre | Ruud Gullit ed altre ricorrenze

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

18edDal Bari alla Lazio. Sempre a San Siro dal 23 agosto 1987 al 181994. In mezzo sette anni di emozioni, i cappellini sulle tribune con le treccine, gioco spumeggiante, successi. Ma anche un infortunio che condizionò il campionato 1989-'90E tensioni con Fabio Capello.è il trentesimo anniversario dall'ultima rete con il Milan di. E quella domenica all'Olimpico Daniel Fonseca metteva a segno il primo gol in giallorosso. Balbo invece realizzò una doppietta. Non era ancora andato in rete nelle due gare precedenti, in quel campionato che per Abel sarà il migliore dal punto di vista realizzativo con la casacca giallorossa. "Quanto vi volete bene tu e l'uruguagio?", gli chiedranno dopo una partitaQuel dì coincise inoltre con la prima rete con il Parma di Dino Baggio.