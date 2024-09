?? EFL Carabao Cup la schedina pronta di mercoledì 18 settembre

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Oggi è il giorno dell’EFL Cup e il campo promette scintille! Due sfide imperdibili: il Brighton contro i Wolves e il Tottenham che va in trasferta contro il Coventry. Se stai cercando di fare centro con le tue scommesse, abbiamo preparato per te i pronostici giusti. Ecco le dritte per non sbagliare! EFL Cup – Brighton vs Wolverhampton Wanderers Ore 20:45 Pronostico: Combo 1X + Multigol 2-5Quota: 1.50 Il Brighton vuole continuare la sua marcia in coppa contro i Wolves. Gli uomini di De Zerbi sono solidi in casa, e il pronostico punta sulla doppia chance 1X abbinata a un numero di gol tra 2 e 5. Le reti non mancheranno in una sfida equilibrata, ma il Brighton non dovrebbe uscire sconfitto. EFL Cup – Coventry vs Tottenham Hotspur Ore 21:00 Pronostico: 2Quota: 1.45 Il Tottenham non può permettersi di sottovalutare il Coventry in questa trasferta.