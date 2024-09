Vaccino antinfluenzale il medico | Quando effettuarlo e a chi è consigliato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 17 settembre 2024) “Vaccinarsi permette di proteggersi dalle forme influenzali gravi, dai ricoveri e dalle complicanze che possono scaturire dall’influenza”. Così il dottor Ivan Carrara, segretario generale della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg) – Bergamo, sottolinea l’importanza di effettuare la vaccinazione, soprattutto per gli anziani, i pazienti fragili e le persone affette da malattie croniche. La campagna sta scaldando i motori. Illustrandone la road map, spiega: “I medici di medicina generale hanno già iniziato a indicare il fabbisogno di vaccini compilando l’apposito form del software regionale. Abbiamo comunicato i quantitativi di cui necessitiamo considerando l’età e i pazienti che hanno malattie croniche, perché il novero include gli individui che hanno meno di sessant’anni ma hanno patologie come il diabete oppure soffrono per esempio di bronchite cronica o asma.