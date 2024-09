Ustionato ai fornelli Paura per un bambino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) MORTARA (Pavia) Un incidente domestico dalla dinamica banale, ma dalle conseguenze purtroppo gravi. Undi poco più di anno è infatti rimastoal petto e al collo, colpito da schizzi di acqua bollente per un urto accidentale al pentolino sul fuoco. Il piccolo, che ha solo 14 mesi, era in braccio alla madre che stava cucinando, nella serata di domenica, nell’appartamento dove vivono a Mortara, in via Monteverde. La stessa giovane donna, 24enne originaria dell’Ucraina, ha chiamato il 112 facendo arrivare tempestivamente sul posto i soccorsi sanitari. Per la riferita gravità della situazione, dalla Centrale operativa di Areu è stato inviato anche l’elisoccorso, che ha poi trasportato il bimbo, non in pericolo di vita ma comunque in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Buzzi di Milano.